Когда в школах начнутся зимние каникулы и сколько будут продолжаться: сообщили в Минобразования

В 2024-2025 учебном году украинские школы получили больше свободы в планировании учебного процесса. В частности, учебные заведения могут самостоятельно определять продолжительность и дать каникул.

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Это означает, что зимние каникулы могут несколько отличаться в разных школах. Об этом пишет РБК.

Хотя Министерство образования рекомендует провести зимние каникулы с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, окончательное решение принимает каждое учебное заведение самостоятельно. Решение по каникулам руководство школы принимает с учетом эпидемиологической и безопасной ситуации, а также наличия отопления в классах.

Напомним, Кабмин изменил порядок оформления инвалидности.

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