Когда жара уйдет из Украины: синоптица порадовала прогнозом

"Африканская жара", ныне господствующая в Украине, не задержится надолго. Уже с четверга можно ожидать дождей, но в отдельных регионах.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что "жара в Украине набирает обороты", однако ближе к сентябрю можно ожидать прохлады.

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Согласно ее прогнозу, 21 августа в большинстве областей Украины жара разгонится до 35 градусов, местами даже до 37 градусов. В среду преобладает сухая погода. Однако в четверг возможны локальные ливневые грозовые дожди. Они пройдут над западной частью Украины.

Погода в Украине на август 2024. Источник: t.me/PohodaNatalka Погода в Украине на август 2024. Источник: t.me/PohodaNatalka

В Киеве в среду, 21 августа, тоже будет жарко, сухо и солнечно. Диденко предупредила о 35 градусах.

"22-23 августа жара несколько ослабнет на севере Украины, в западных областях и частично в центре. Восток и юг останутся в жарком статус-кво", – добавила она.

По прогнозу синоптика, ослабление жары станет ощутимым с 28 августа.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Украине на сентябрь.

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