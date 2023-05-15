Конец мая будет напряженным: когда именно ожидать магнитные бури

Магнитные бури в мае 2023 - когда будут опасные дни в мае и как улучшить здоровье во время метеоударов

В конце мая Землю покроет мощная четырехдневная магнитная буря. Самым опасным днем станет 24 мая.

Вспышки на Солнце, всколыхнувшие атмосферу нашей планеты, ожидаются с 23 по 26 мая. Этот метеоудар будет являться мощностью 4-5 баллов.

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По данным Meteoagent, несколько волн магнитных бурь разной мощности ожидаются в мае. В настоящее время люди в большинстве своем жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцах и суставах и т.д.

С 15 по 22 мая метеоудары будут мощностью 2 балла, то есть слабые. С 23 числа начнется обострение, которое продлится до 26 мая. Также 28 мая ожидается магнитная буря в 4 балла, остальные дни будут спокойными.

Магнитные бури в мае 2023

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Употребляйте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Потребляйте больше сезонных овощей и зелени, меньше – жареной, острой и жирной пищи.

Предпочитайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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