Копеечный способ почистить от пятен матрас, на котором спите

Еженедельно перестилая кровать и стирая белье большинство из нас даже не задумывается о необходимости чистки матраса, на котором спим. Он ведь впитывает влагу и запахи, накапливает пыль и может стать опасным.

Во влажной и бдительной среде могут развиваться вредные микроорганизмы и даже клещи. Поэтому каждый раз, когда вы снимаете постель, чтобы отправить ее в стиральную машинку, уделите несколько минут внимания и матрацу.

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Чтобы почистить матрас и оттереть с него пятна, необязательно заказывать химчистку, это можно сделать самому и с помощью недорогих средств. Выбирая способ и средство для чистки матрасов в домашних условиях, ориентируйтесь на рекомендации изготовителя, указанные либо в инструкции, либо на бирке, вшитой в изделие.

Для начала матрас следует либо хорошо протряхнуть на улице, либо выбить. Если это матрас из двуспальной кровати, то его следует пропылесосить. Перед тем, как пройтись по нему пылесосом, насыпьте на него тонкий слой соды. Она должна обеззаразить его и убрать лишние запахи.

Пятна на матрасе поможет убрать моющее средство для посуды. Его нужно в небольшом количестве нанести на губку для мытья посуды и аккуратно втереть в пятно. Затем возьмите чистое влажное полотенце и протрите обработанное моющим средством пятно.

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"Народные" способы почистить матрас:

Мыльная пена – хозяйственное мыло натрите на терке и растворите в теплой воде, которую затем нужно вспенить. Пену нужно нанести на пятна, втирая в них. Затем возьмите влажное полотенце и протрите обработанное пятно. Затем матрас нужно просушить.

Уксус – он поможет вывести пятна от чая, кофе, соков. Возьмите чайную ложку уксуса и 0,5 л воды. Залейте раствор в пульверизатор и разбрызгайте его на пятна. Оставьте раствор на пятнах на 20-30 мин, а затем промокните губкой. Затем возьмите бумажное полотенце и просушите обработанный матрас. Застилать его следует только после полной просушки.

Сода и перекись водорода – это средство позволит удалить пятна от жира, кофе, чая, крови, соков, ягод и т.д. Насыпьте сухую на пятно соду, растворите 100 мл перекиси в 200 мл воды, увлажните соду полученным раствором. Этот раствор следует оставить на пятнах до двух часов. Затем мокрым полотенцем протрите обработанные пятна и поставьте матрас ближе к открытому окну, чтобы оно высохло.

Спирт – смочите ватный диск и потрите им пятна. Можно оставить смоченный спиртом ватный диск на пятне и накрыть пленкой.

Напомним, UAportal рассказал, о действенных способах, которые помогут почистить трубу в ванной от волос. Часто засоры стока вызывают неприятный запах и задерживают воду, поэтому проблему следует быстро решить.

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