Король умер. Да здравствует король: что известно о предшественниках-тезках короля Чарльза III

73-летний Чарльз вступил на престол, получив порядковый номер имени. О Чарльзе III мы уже немного знаем из нашей предыдущей статьи. Какими же были его предшественники – Чарльз II и Чарльз II?

Король Чарльз I

Король Англии, Шотландии и Ирландии Чарльз I был членом династии Стюартов. Он был жесток и любил власть. Активно вел абсолютистскую политику, реформировал церковь и самодержавно правил 11 лет без парламента. Он не обращал внимания на права сословий и принцип неприкосновенности частной собственности, что в итоге привело к перешедшим в Английскую революцию восстаниям в Ирландии и Шотландии и, впоследствии, в гражданскую войну. В конце концов, парламент приговорил Чарльза I к смертной казни через отсечение головы. Его казнили в Лондоне 30 января 1649 года.

Последними словами короля были: "Я должен сказать вам, что ваши вольности и свободы заключаются в наличии правительства, в тех законах, которые лучше всего обеспечивают вам жизнь и сохранность имущества. Это происходит не из участия в управлении, которое вам никак не принадлежит. Подданный и государь – это совершенно разные понятия".

Странно, но после смерти короля к нему относились с уважением: во время демонстрации палачом головы короля он не сказал "Вот глава предателя", как должен обычно говорить. Над телом казненного не издевались: голову Карла I пришили к туловищу и позволили родственникам попрощаться с королем и похоронить его. Его похоронили в Виндзоре, в часовне Генриха VIII.

Король Англии Чарльз II отомстил за отца

Старший сын казненного Чарльза I воспитывался на континенте и с момента смерти отца строил план мести. Шотландцы, с ненавистью относившиеся к поработителям-англичанам, хотели видеть на престоле только Чарльза II, поэтому он был коронован в 1650 году именно в Шотландии. Впоследствии генерал Кромвель отправил туда войска, разгромившие повстанческую армию в битве под Вустером. За голову Чарльза II было назначено вознаграждение, поэтому он был вынужден бежать во Францию.

Вернулся он только через 10 лет и стал королем. В тот момент ему было 30 лет. Сначала он амнистировал всех членов предыдущего правительства, кроме 10 его членов, голосовавших за казнь отца. Им не повезло: сначала их повесили, потом потрошили и в конце четвертовали. Кроме того, на годовщину с момента казни отца он приказал выкопать тела злейших врагов — Оливера Кромвеля, Джона Брэдшо и Генри Айртона и казнить их через четвертование еще раз.

Правление Чарльза II было отмечено трагическими событиями: эпидемией чумы, унесшей жизни более 100 тысяч человек, и Большим лондонским пожаром, оставившим без крова 70 тысяч человек. Кстати, именно благодаря пожару чума была преодолена: все чумные крысы и блохи сгорели. Король с братом тушили пожар наравне с простыми гражданами, а затем Чарльз II приказал раздавать продукты погорельцам и назначил денежную помощь на восстановление.

Именно при Чарльзе II власть поделилась между парламентом и королем. Во время его правления Англия осваивала земли Нового света и основала Королевскую африканскую компанию, которая являлась монополистом на рабовладельческом рынке.

Чарльз умер внезапно от апоплексического удара в 54 года, перейдя в католичество за несколько дней до смерти. Есть интересные подробности его смерти: в XX веке исследователи обнаружили огромную концентрацию ртути в волосах монарха. Можно подумать, что его отравили, но нет. Чарльз II любил алхимию и пытался превратить ртуть в золото, работая часами в лаборатории.

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У короля II не было детей со своей законной женой, португальской принцессой Екатериной Браганской, но он компенсировал это, заведя 14 внебрачных детей от подруг и любовниц.

Чарльз ІІІ (другой)

В XVIII веке корону чуть не получил монарх, называвшийся Чарльзом III. Он был молодым протеже шотландской знати по имени Чарльз Эдвард Стюарт, также известный как Красавец принц.

Чарльз возглавлял восстание против англичан, закончившееся поражением. Принц запечатлел свое имя во многих шотландских балладах и легендах.

Чарльз Эдвард был внуком короля Якова II. Он родился в Риме и был наполовину поляком ( его мать – Мария Собеская). С детства он знал, что ему нужно завладеть английским престолом. Об этом ему говорили отец и наставник.

Чарльз уже в 14 лет принял участие в Войне за польское наследие. В 23 года он получил титул принца-регента, а отец дал ему благословение на важную миссию по завоеванию английского престола.

Два года спустя началось Восстание Сорок Пятого Года или Второе якобитское восстание. Чарльз выступая под знаменем отца (Старого Претендента) высадился в Шотландии летом 1745 года. На его сторону встали горные шотландские кланы, стремившиеся быть независимыми от англичан, поэтому в Эдинбург Чарльз вошел без боя. В сентябре ему удалось разгромить правительственные войска под Престонпренсом и уже имея войско, насчитывавшее 6 тысяч воинов, он решил идти на Англию. Но в Дербишире он не получил поддержки, и ему пришлось вернуться. Тогда на него уже шла армия короля Чарльза II.

16 апреля 1746 г. повстанцы и войско короля сошлись в бою у поселка Каллоден в Северной Шотландии. Воевали не только две армии, но и два принца: Уильям Август, герцог Камберлендский со стороны англичан и принц Чарли со стороны шотландцев. Шотладцы потерпели сокрушительное поражение. Это сражение окончательно завершило эпоху правления шотландских кланов.

После поражения принц Чарльз под видом служанки знатной дамы и с именем Бетти Берк, в женском платье пошел на остров Скай, откуда фрацузский фрегат "Счастливчик" доставил его на континент.

Напомним, во время коронации Чарльза ІІІ будет использована уникальная реликвия.

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