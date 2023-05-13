Королева Елизавета II написала тайное письмо в Австралию: его содержание станет известно только через 62 года

Жителям Австралии придется подождать 62 года, прежде чем они узнают, какое тайное послание оставила для них покойная королева Соединенного королевства Елизавета II. Ее письмо откроют только в 2085 году.

Издание News.com.au сообщает, что письмо, написанное покойной королевой Елизаветой II, хранят в безопасном хранилище в Австралии, в запечатанной капсуле в историческом здании королевы Виктории в Сиднее. Он адресован, в частности, мэру Сиднея, и содержит указания, что его можно будет открыть только в 2085 году.

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О содержании этого письма неизвестно даже ближайшему окружению королевы.

"В соответствующий день, который вы выберете в 2085 году нашей эры, пожалуйста, откройте этот конверт и передайте гражданам Сиднея мое послание", — говорится в инструкциях к письму.

По данным издания, королева подписала письмо в ноябре 1986 года. Единственным намеком на его содержание является то, что он был подписан в том же году, когда завершилась реставрация постройки королевы Виктории в Сиднее.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Новым королем стал ее сын, 74-летний принц Чарльз.

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