Королева Єлизавета II написала таємний лист до Австралії: його зміст стане відомим лише через 62 роки

Мешканцям Австралії доведеться зачекати 62 роки перш ніж вони дізнаються, яке таємне послання залишила для них покійна королева Сполученого королівства Єлизавета II. Її лист відкриють лише у 2085 році.

Видання News.com.au повідомляє, що лист, написаний покійною королевою Єлизаветою II, зберігають у безпечному сховищі в Австралії, в запечатаній капсулі в історичній будівлі королеви Вікторії в Сіднеї. Він адресований, зокрема, меру Сіднея, і містить вказівки, що його можна буде відкрити лише 2085 року.

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Про зміст цього листа невідомо навіть найближчому оточенню королеви.

"У відповідний день, який ви оберете у 2085 році нашої ери, будь ласка, відкрийте цей конверт і передайте громадянам Сіднея моє послання", — йдеться в інструкціях до листа.

За даними видання, королева підписала листа у листопаді 1986 року. Єдиним натяком на його зміст є те, що він був підписаний того ж року, коли завершилася реставрація будівлі королеви Вікторії в Сіднеї.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II померла 8 вересня у шотландському замку Балморал у віці 96 років. Новим королем став її син, 74-річний принц Чарльз.

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