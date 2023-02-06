Кремль ждет переворот, Путина уничтожат: астролог рассказал, когда начнется гражданская война в России

Россия в 2023 году попытается устроить новое наступление на Украину, но попытки агрессора обречены. В Кремле возможен дворцовый переворот, а саму страну охватит гражданская война.

Об этом "Главреду" заявил астролог Влад Росс, предупредив о новой волне эскалации. "В частности, возможны взятие оккупантами Ровенской АЭС и попытка вновь пойти на Киев с территории Беларуси, когда земля хорошо промерзнет", – отметил он.

По словам астролога, несмотря на все попытки, Кремлю не удастся реализовать свой план – агрессор получит мощный отпор, после чего разрушительные процесс начнутся в самой России. Воевать оккупанты будут только до марта 2023 года.

"Вблизи затмения 20 апреля, как раз в день рождения Гитлера, вероятно уничтожение (российского диктатора Владимира – ред.) Путина. Либо же это может произойти вблизи 4 апреля. В любом случае, Путина уже не будет у власти", – отметил Росс.

Он добавил, что режим Путина не сможет пережить весну 2023 года ни политически, ни физически. Кроме Путина, ликвидация грозит Евгению Пригожину, Рамзану Кадырову и Александру Лукашенко.

"Все эти "герои" уйдут туда, откуда пришли – в ад. Об этом, кстати, говорил и шаман Габышев: Путин пришел из нижнего мира – мира демонов и злых духов, он является тем ужасом, который уничтожает все и вся, пожирая славянский народ", – подчеркнул Росс.

Астролог подытожил, что в России начнется гражданская война, после чего в течение двух-четырех лет страна-агрессор развалится на 23 государства.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.