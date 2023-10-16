Кто из украинцев может оформить жилищную субсидию на отопительный сезон

Как оформить субсидию на отопительный сезон онлайн

Украинцам предоставлена возможность проверить факт назначения субсидии с помощью подробной инструкции. Эта инициатива упрощает процедуру получения информации о начисленной компенсации и делает ее более доступной для граждан.

Чтобы получить информацию о размере начисленной субсидии, украинцам теперь не нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины или выполнять личный визит в офисы, поскольку такую информацию можно найти в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий, пишет "Апостроф".

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Чтобы проверить статус назначения субсидии, гражданам необходимо выполнить следующие шаги:

Зайдите на веб-портал Министерства социальной политики Украины. Введите данные, такие как область, город, улица, номер дома и квартиры. При этом вам не нужно вводить ФИО, номер паспорта или ИНН. Подтвердите, что вы не являетесь роботом, и нажмите кнопку "Искать."

После выполнения этих шагов на экране появится информация о начислении субсидии для конкретного адреса, указывая период и размер компенсации.

Следует отметить, что законодательство предусматривает возможность получения субсидии на коммунальные услуги для нескольких категорий украинцев, включая:

Лиц, проживающих в жилом помещении.

Лиц, фактически проживающих в жилом помещении по условиям арендного договора и имеющих начисленную плату за коммунальные услуги.

Индивидуальных застройщиков, еще не сдавших дома в эксплуатацию.

Несовершеннолетних, оставшихся без родительской опеки и заявление опекуна.

Семей, которые тратят на коммунальные услуги более 15% от общего месячного дохода.

Лица, находящиеся за границей во время действия военного положения.

Лиц, имеющих в собственности несколько жилых помещений или домов, полученных по наследству.

Лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг, накопившуюся во время действия военного положения.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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