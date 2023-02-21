Кто из украинцев может получить денежную помощь в размере 13 200 грн

Некоторые категории граждан Украины могут получать выплаты от ООН в течение шести месяцев. Сумма пособия в месяц составляет 2200 грн. То есть, за полгода украинцы получат 13200 гривен.

Кто может получить денежную помощь от ООН

Денежную помощь от ООН могут получить лица, вынужденно перемещенные в течение последних 30 дней. В частности, к таким категориям относятся:

Члены семьи, пострадавшие от обстрелов;

Члены семьи, потерявшие близкого проживавшего с ними человека;

Семьи, потерявшие бизнес в результате боевых действий.

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Также на выплаты могут рассчитывать внутренне перемещенные лица, которые были переселены более 30 дней назад и имеют низкие доходы – менее 5400 гривен на одного человека. Доход рассчитывается исходя из средней заработной платы за последние 3 месяца.

Также семьи должны соответствовать хотя бы одному из этих критериев:

иметь двух или более детей;

иметь в семье человека с инвалидностью;

Если хозяйство в семье ведет один человек;

Семьи, в которых беременная женщина и дети в возрасте до 2 лет;

Если семьи есть пожилые люди, более 55 лет.

Украинцы, зарегистрировавшиеся в помощь от ООН до 1 сентября 2022 года, получают выплаты по другой схеме – всего 3 месяца.

Как получить помощь от ООН и где подавать заявку

Для получения выплат необходимо обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на защиту – официального партнера агентства УВКБ по сбору данных на денежную помощь.

Чтобы подать заявку, необходимо обратиться в пункты регистрации в своем городе. Адреса и график работы пунктов регистрации можно посмотреть по ссылке.

На официальном сайте Право на защиту можно также найти актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации. Чтобы получить консультацию, переходите в Telegram-канал организации или звоните по телефону 0 800 307 711.

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Какие документы понадобятся для регистрации

При подаче заявки нужно иметь при себе оригиналы документов на каждого члена семьи:

налоговый номер (ИНН);

внутренний паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта главного заявителя (карточки есть Помощь не подходят);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

Из-за войны многие украинцы остались без домов и были вынуждены переехать в более безопасные регионы и стать ВПЛ. Французская гуманитарная организация Acted предоставляет денежную помощь переселенцам в размере 2220 грн.

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