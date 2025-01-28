Кто в Украине зарабатывает 100 тысяч гривен и больше: в Госслужбе занятости назвали профессии

Сейчас в Украине самые высокие зарплаты получают военнослужащие. В то же время в невоенном секторе лидерами по уровню заработков остаются специалисты ІТ-отрасли.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала Юлия Жовтяк, глава Государственной службы занятости. Отвечая на вопрос, кто в Украине получает зарплаты в 100 тысяч гривен, Жовтяк отметила, что высокие доходы также наблюдаются в сфере недвижимости, транспорта, логистики и HR.

"Большие зарплаты получают наладчики различного оборудования, операторы станков с программным управлением. Их зарплаты достигают 80 – 100 тысяч гривен. Инженерные профессии - это минимум 100 тысяч гривен. Приличные зарплаты – в аграрном секторе", – рассказала она.

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По словам Жовтяк, ситуация с зарплатами, которая сложилась в последнее время, обусловлена сокращением числа специалистов, из-за чего бизнесу приходится повышать уровень оплаты труда.

Жовтяк считает, что после завершения войны уровень заработных плат будет оставаться стабильным и не будет снижаться.

"Зарплаты не будут падать, потому что всегда действуют законы демографии и конкуренции. Мы никуда не денемся от конкуренции с нашими европейскими соседями. В перспективе десятилетия зарплаты в Украине должны расти, с сохранением нынешней их структуры. По дефицитным специальностям зарплаты будут только расти", – рассказала директор Госслужбы занятости.

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