Куча металлолома: бойцы ЦСО "А" СБУ уничтожили технику ВС РФ на фронте (видео)
Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожают Вооруженные силы Российской Федерации на фронте. В частности, украинские бойцы ликвидировали вражескую технику.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram. Бойцы отчитались о нанесенных потерях российской армии за неделю.
Спецназначители ЦСО "А" СБУ превратили множество российской техники в кучу металлолома, говорится в сообщении.
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Таким образом, украинским военным за неделю удалось поразить:
- 11 танков;
- 28 ББМ;
- 24 артиллерийские системы;
- две системы противовоздушной обороны;
- шесть средств радиоэлектронной разведки и борьбы;
- 73 единицы военного транспорта;
- системы видеонаблюдения "Муром-М" и "Ирония-М";
- почти 100 огневых позиций и вражеских укреплений;
- два склада с боеприпасами.
Кроме этого спецназовцы ликвидировали 194 российских оккупантов. Также украинские военные опубликовали ролик, в котором показали, как с помощью беспилотного летательного аппарата выявляли противника и его боевую технику на разных участках фронта. После точных ударов техника выходила из строя, а военные РФ погибали.
Уничтожаем врага к полной Победе! – добавили в СБУ.
Напомним, бойцы Сил Специальных Операций на Донбассе совершили "дерзкий налет" на опорный пункт кафиров и взяли пленных.
Также возле Иловайска Донецкой области погибли более 20 российских оккупантов в результате атаки военного полигона.
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