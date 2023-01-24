Легендарная американская шарлотка с яблоками, как в кино: простой рецепт
Традиционная американская шарлотка - универсальное блюдо, которое популярно во всем мире. Его часто можно увидеть в кинофильмах.
Приготовить бесподобный пирог очень просто. Достаточно не забыть про секретное приготовление яблочной начинки и "решетки" сверху, которая делает десерт очень праздничным.
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Эта сочная начинка на песочном тесте точно не оставит вас равнодушными.
Для этой шарлотки нам понадобится:
- 1,5 стакана муки;
- 1/4 стакана сахара;
- щепотка соли;
- 125 грамм сливочного масла;
- 60 миллилитров холодной воды.
Для начинки:
4 – 5 яблок;
пакетик ванильного сахара;
1 чайная ложка корицы;
2 столовые ложки муки.
Как приготовить американскую шарлотку из яблок
В миску добавьте просеянную муку, сахар, соль и порезанное кубиками сливочное масло.
Замесите тесто до однородной массы. В процессе добавляя постепенно воду.
Вымесите тесто до пластичного состояния и, завернув пленкой, поставьте в холодное место.
Займемся яблоками. Порежьте яблоки на мелкие кубики, добавьте к ним ванильный сахар, корицу и муку.
Тщательно перемешайте начинку.
Тесто разделите по полам. Первую часть раскатайте и выложите на смазанный противень. Не забудьте создать бортики
Выложите сверху яблочную начинку.
Вторую порцию теста нарежьте на полоски, сформируйте на шарлотке “решетку".
Выпекать такую вкусняшку в духовке при 200 градусах в течение 15 минут.
Подавать пирог нужно слегка тёплым.
Очень вкусно есть такой пирог холодным вечером за чашечкой любимого чая.
Приятного аппетита!
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