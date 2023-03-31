Лучше, чем кофе: как приготовить вкусный и полезный напиток из цикория

Популярный напиток – кофе, может быть вредным для организма, так что трудно отказаться от него в пользу здоровья. Однако есть природный аналог – цикорий, который можно пить с пользой для здоровья. Цикорий – многолетнее растение с голубыми цветками-корзинами, которое растет практически во всех регионах Украины. Цикорий напиток производят из молотого корня этого растения.

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Цикорий: польза и вред

Цикорий содержит инулин, бета-каротин, витамин Е, фолиевую кислоту, тиамин и рибофлавин, что полезно для кишечника, сердечно-сосудистой и иммунной систем, повышения внимания и нормализации пищеварения.

Однако есть и недостатки. Например, цикорий может быть вредным для людей с варикозом, геморроем и мочекаменной болезнью. Цикорий является аллергеном, аллергикам следует употреблять его с осторожностью.

Цикорий имеет похожий на кофе вкус, но не влияет на давление, поэтому безопасен для детей, беременных и пожилых людей. Врачи часто рекомендуют цикорий вместо кофе. Однако, как и кофе, есть несколько разновидностей цикория – гранулированный и сублимированный. Основное отличие состоит в способе их обработки. Если у вас есть хронические заболевания, следует обратиться к врачу перед употреблением цикория.

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Как заваривать цикорий

Приготовьте воду. Для одной чашки цикория обычно требуется около 200 мл воды. Вода может быть кипящей, но не обязательно; Засыпьте цикорий в чайник или заварной горшок. Для одной чашки используйте около 2 чайных ложек цикория; Добавьте горячую воду в цикорий и перемешайте; Закройте чайник или заварной горшок крышкой и подождите около 5-10 минут, чтобы цикорий настоялся; Если нужно, добавьте сахар или мед, а также молоко или сливки себе по вкусу; Процедите напиток через фильтр и наслаждайтесь ароматным цикориевым напитком.

Обратите внимание, что чем дольше вы настаиваете цикорий, тем сильнее будет его вкус и аромат. Также можно смешивать цикорий с другими травами и специями для получения разнообразных вкусов и полезных свойств.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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