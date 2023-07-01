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Лучше чем магазинные: Как сделать бульонные кубики в домашних условиях

Игорь Романько

Как самостоятельно сделать бульонные кубики

Редакция кулинарного сайта Shuba поделилась рецептом домашнего овощного бульона в кубиках. Этот простой и вкусный рецепт позволяет приготовить вкусный бульон, который можно удобно хранить в морозильной камере.

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Для приготовления этого бульона на 10 порций вам понадобятся следующие продукты:

  • 1 луковица порей;
  • 3 морковки;
  • 2 корня пастернака;
  • 2 корня петрушки;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 луковица;
  • листья сельдерея;
  • половина корня сельдерея;
  • половина белой репы;
  • 30 г свежего корня куркумы;
  • петрушка;
  • 80 г соли;
  • подсолнечное рафинированное масло.

Для приготовления бульона выполните следующие действия:

  1. Очистите корни овощей и нарежьте кубиками. Также промойте и нарежьте зелень. Положите все в миску;
  2. Разогрейте растительное масло на сковороде или в глубоком сотейнике. Добавить овощную смесь и перемешивать. Приправьте солью; Обжаривайте овощи, пока они не выделят сок, а затем накройте крышкой. Тушите овощи примерно 10 минут до готовности;
  3. Переложите овощи в глубокую миску и измельчите их погружным блендером;
  4. Покройте противень пергаментной бумагой и равномерно распределите на нем полученную смесь толщиной около 1,5 см; Накройте пищевой пленкой, подождите пока остынет, а затем поместите в холодильник, а затем в морозильную камеру на ночь;
  5. На следующий день извлеките массу и нарежьте ее кубиками. Каждый кубик заверните в фольгу и сложите в пакет с застежкой. Храните в морозильной камере.

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