Лучше не одевайте: три антитрендовых вещи, которые вышли из моды (фото)
Некоторые вещи уже вышли из моды, поэтому их лучше не одевать в 2023 году. Они испортят образ и общее впечатление о вас.
Устаревшие элементы не помогут разбавить аутфит. Поэтому UAportal предлагает подборку весенних антитрендов.
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Рваные джинсы
Пережитками прошлого стали изрезанные, рваные джинсы с большими дырками. По мнению стилистов, от такой одежды нужно немедленно избавиться. Но модными остаются аккуратные вырезы на джинсах, укороченные кюлоты, бананы, прямые джинсы 3/4 и классические 7/8.
Вы можете не выбрасывать рваные джинсы, а положить в шкаф. Как известно, мода быстротечна и циклична.
Рубашка в сочетании с жилеткой
Несмотря на то, что стиль преппи очень актуален, но трикотажную жилетку с рубашкой лучше не совмещать. Более стильно будет предпочесть широкую белую рубашку, которую можно сочетать с денимовой юбкой или модными джинсами.
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Короткая обжатая кожаная курица
Короткие обжатые кожанки уже не в моде и уродуют образ. Лучше выбрать широкий вариант, оверсайз кожанки или винтажные куртки с потёртостями. Также актуальными остаются кожаные пальто и тренчи.
Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.
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