Лучше подготовиться: скоро Землю накроет четырехдневная магнитная буря

Магнитные бури в мае 2023 - когда ожидается мощный метеоудар в мае и как улучшить здоровье

Во второй половине апреля атмосферу Земли потрясут мощные вспышки на Солнце. Это и приведет к возникновению магнитных бурь.

Уже 23 мая начнется четырехдневный метеоудар. У метеочувствительных людей, пожилых людей и с хроническими болезнями может ощущаться ухудшение самочувствия.

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По данным Meteoagent, специалисты выяснили, что самым опасным днем станет 24 мая. Мощность магнитной бури составит 5 баллов из 10. В остальные три дня они ожидаются силой в 4 балла.

До 22 мая магнитные бури будут слабыми – их мощность будет составлять только 2 балла. В основном люди не чувствуют их.

Уже с 23 числа начнется обострение, которое продлится до 26 мая. Однако расслабляться не следует, поскольку 28 мая ожидается метеоудар в 4 балла. Остальные дни будут спокойными.

Четырехдневная магнитная буря накроет Землю в конце мая

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Как улучшить здоровье во время магнитных бурь

В настоящее время люди в большинстве своем жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцах и суставах и т.д.

Важно соблюдать несколько простых советов по улучшению состояния здоровья:

1. Предпочитайте свежие сезонные фрукты и овощи. Они помогут организму напитаться витаминами, полезными кислотами и микроэлементами.

2. Пейте достаточно чистой воды. Вместо кофе выбирайте чай, или какао, которое лучше употреблять перед сном.

3. Сбалансированное питание. Блюда должны содержать достаточное количество белка, углеводов, жиров. Ограничит потребление жареной, жирной пищи, а также фаст-фуда.

4. Откажитесь от алкогольных напитков, сигарет и кальяна.

5. Прогулки на свежем воздухе помогут лучше себя чувствовать. Регулярно проветривайте дом.

7. Контрастный душ поможет иметь крепкий сон. Важно достаточно отдыхать.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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