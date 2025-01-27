Лукашенко "получил" почти 87% голосов на "выборах": подробности
Белорусское государственное агентство БЕЛТА в ночь на 27 января сообщило, что, по предварительным данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко на фиктивных выборах получил 86,82% голосов. "За Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей, сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко."
Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление главы ЦИК Беларуси Игоря Карпенко.
Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году
БЕЛТА также привела предварительные данные по голосам, отданным за других кандидатов и в графе "против всех":
- Олег Гайдукевич - 2,02%;
- Анна Конопатько - 1,86%;
- Сергей Сиранков - 3,21%;
- Александр Хижняк - 1,74%;
- "Против всех" - 3,60%.
Напомним, Зеленский заявил, что завершение войны должно быть победой Трампа, а не Путина.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!