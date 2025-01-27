Лукашенко 'получил' почти 87% голосов на 'выборах': подробности

Белорусское государственное агентство БЕЛТА в ночь на 27 января сообщило, что, по предварительным данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко на фиктивных выборах получил 86,82% голосов. "За Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей, сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко."

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление главы ЦИК Беларуси Игоря Карпенко.

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БЕЛТА также привела предварительные данные по голосам, отданным за других кандидатов и в графе "против всех":

Олег Гайдукевич - 2,02%;

Анна Конопатько - 1,86%;

Сергей Сиранков - 3,21%;

Александр Хижняк - 1,74%;

"Против всех" - 3,60%.

Напомним, Зеленский заявил, что завершение войны должно быть победой Трампа, а не Путина.

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