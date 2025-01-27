Лукашенко 'отримав' майже 87% голосів на 'виборах': подробиці

Білоруське державне агентство БЕЛТА в ніч на 27 січня повідомило, що, за попередніми даними ЦВК Білорусі, Олександр Лукашенко на фіктивних "виборах" отримав 86,82% голосів. "За Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі проголосували 86,82% виборців, повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко."

Про це повідомляє агентство БЕЛТА з посиланням на заяву голови ЦВК Білорусі Ігоря Карпенка.

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БЕЛТА також навело попередні дані щодо голосів, відданих за інших кандидатів та в графі "проти всіх":

Олег Гайдукевич — 2,02%;

Анна Канопацька — 1,86%;

Сергій Сиранков — 3,21%;

Олександр Хижняк — 1,74%;

"Проти всіх" — 3,60%.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що завершення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна.

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