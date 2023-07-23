Лукашенко пожаловался путину на вагнеровцев: 'рвутся в Польшу' (видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля провел встречу с российским диктатором владимиром путиным и заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы".

"Возможно, и не стоило бы говорить, но скажу. Нас начали напрягать "вагнеровцы"", — сказал он.

По словам Лукашенко, они просятся "на Запад". "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", — передал он вроде бы их слова.

"Говорю, вам зачем на Запад? Ну, сходите на экскурсию в Варшаву, в Жешув", – продолжил рассказывать Лукашенко.

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Он заявил путину, что держит вагнеровцев, "как договорились, в центре Беларуси".

"Не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих", — добавил Лукашенко.

Также Лукашенко привез на встречу с путиным "карту по переброске вооруженных сил Польши в границы Союзного государства".

"Я специально привез вам карту по переброске вооруженных сил Польши в границы Союзного государства", – заявил он во время разговора с российским диктатором.

По его словам, к войне в Украине "уже подключили немало наемников, включая основные стратегические резервы".

"Мы видим – готовится почва. Предположим, одна из бригад место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Стояли километров в 500, опрокинули на 40 километров. Карту я покажу. Мы это все видим. И чуть более 100 километров от Гродно – вторая из них. Ремонт "Леопардов" – поляки на своей территории. И Жешув активизируется – аэродром, куда американцы опрокидывают технику и другие", – отметил Лукашенко.

Напомним, 23 июня основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны россии считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и отправились в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и примут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

После неудачных попыток доехать до Москвы Пригожин заявил, что останавливает своих боевиков и выводит их в полевые лагеря, сам же главарь ЧИК "Вагнер" переезжает в Беларусь - об этом он договорился с Александром Лукашенко.

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