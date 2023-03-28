Любовный гороскоп для одиноких прогнозирует перемены: Весы – Рыбы

Когда 28 марта Меркурий объединит усилия с уверенным и страстным Юпитером в Овне, некоторые знаки зодиака ощутят уверенность. Эта энергия невероятна для общения и флирта.

Однако до 30 марта искры могут вспыхнуть тогда, когда вы этого меньше всего ожидаете. Астрологи объяснили, что ожидает в отношениях на этой неделе знаки зодиака от Весов до Рыб.

Весы

Все взгляды будут прикованы к вам. Вы заметите увеличение жаркого зрительного контакта и волшебного флирта со стороны скромных незнакомцев, что может подействовать как приятный маленький бонус. Если вы попали на человека, не спешащего пригласить вас на свидание, попробуйте флиртовать до середины недели. Если вы чувствуете себя особенно наглыми, пригласите их сами!

Скорпион

Независимо от того, какие обстоятельства сложились с объектом вашей привязанности, вы вряд ли найдете конкретные ответы в цифровой сфере. Если в последнее время вы чувствовали себя недооцененным, связь Венеры и Урана вернет вас к вашему настоящему "я", соединив вас с вашей личной силой. Это событие также немного повысит вашу популярность.

Стрелец

Вы можете сосредоточиться на любви к себе, а не искать одобрения других. Начало недели принесет хорошее время и подбодрит вас, поскольку космическая энергия вдохновляет выйти, подружиться и искать новые впечатления. Найти кого-то, с кем можно подружиться, сейчас не будет таким приоритетом, хотя всегда есть вероятность, что кто-нибудь может неожиданно появиться в вашей жизни.

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Козерог

Если в последнее время вы колеблетесь на заборе по сердечным делам, сейчас будет удачное время попросить руководства во Вселенной. Между тем, 30 марта возникнет полезный тригон между Сатурном и Марсом, который может открыть двери для новых романтических связей. Даже если вы не встретите кого-то, особенно сбивающего вас с ног, вам будет полезно укрепить сеть друзей прямо сейчас.

Водолей

В первую половину рабочей недели ваша харизма повысится, поскольку Луна в Близнецах активирует ту область вашего графика, которая управляет ежедневной рутиной. Люди будут естественно тяготеть к вашей блестящей ауре, и ваши эмоциональные связи будут легко усиливаться. Вселенная может почувствовать искушение бросить вам на колени связь типа родственной души.

Рыбы

Любовная жизнь будет насыщена романтикой, но это не обязательно означает, что все будет гладко. Когда Луна проходит через Близнецы, а затем через Рак, вы, вероятно, почувствуете, что ваша влюбленность не отвечает вам, что вызовет чувство неопределенности и, возможно, немного незащищенности. Будет важно дать людям преимущество сомнений прямо сейчас.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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