Гороскоп Таро на неделю прогнозирует мощные изменения: Овен – Дева

Неделя 27 марта – 2 апреля станет важной в жизни многих знаков зодиака. В этот период нужно готовиться к борьбе с разочарованиями и хаосом.

Некоторым уроженцам зодиакальных созвездий также следует быть готовыми к переменам. Астрологи объяснили, что ждет каждый знак зодиака в течение недели.

Овен

Карта Таро: Луна

Вы можете проверить свою духовную сторону, что может означать работу над каким-нибудь новым ритуалом или практикой. Это все хорошо, и это показывает, что вы можете справиться со всем, что происходит в вашем мире. Если что-то становится слишком напряженным, вы можете снизить это с помощью медитации.

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Телец

Карта Таро: Двойка жезлов

На этой неделе вы подумаете о прошлом, чтобы узнать, что вам удалось и что нужно изменить. Вы оцениваете ценность того, что нужно планировать разумно. Вам понадобится некоторое время в одиночестве, чтобы собрать вещи воедино. Эта неделя принесет ясность и правильное суждение.

Близнецы

Карта Таро: Пятерка пентаклей

Это будет довольно обычная неделя, но вы по крайней мере зарабатываете деньги. Вы просто счастливы, что работаете, работа отвлекает от тяжелых событий, приносящих жизнь. Вы не любите сидеть сложа руки, и на этой неделе вы хорошо поработаете.

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Рак

Карта Таро: Двойка чаш

Дружба расцветет, и это в основном потому, что вы расслабили бдительность. Сейчас вы находитесь на этапе своей жизни, когда чувствуете, что "отсутствие доверия" действительно никуда не приведет и не сделает счастливыми. Теперь вы знаете, что вы должны рискнуть и уронить людей.

Лев

Карта Таро: Солнце, перевернутое

Хотя вы всегда заслуживаете внимания и похвалы, иногда вы делаете это неправильно. На этой неделе вас могут заметить за то, что вы делаете, что люди считают слишком большим или неправильным. Вы не прочь быть бунтарем, и вам безразлично, что думают люди, если они думают о вас.

Дева

Карта Таро: Десятка мечей, перевернутая

Ошибки – основа того, что держит вас сейчас. В течение недели вы будете обращаться к своим запасам болезненных знаний, чтобы защитить себя от любых "пращ и стрел", которые вас ждут. Вы можете снять свою боль и заставить ее работать на себя.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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