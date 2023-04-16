Магнитные бури в апреле: названы даты, когда может ухудшиться самочувствие

К концу апреля на Землю обрушится еще одна мощная магнитная буря. В это время людям нужно позаботиться о своем здоровье и придерживаться нескольких рекомендаций.

Метеоудары могут повлиять на здоровье людей, вызвать сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызвать полярные сияния. Об этом сообщает Meteoagent.

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На Пасху, 16 апреля, Землю накрыло достаточно сильное метеозбурение мощностью в 4 балла. Оно продлится два дня, а уже с 18 апреля пойдет на убыль. Впрочем, расслабляться не следует.

Уже в четверг, 20 апреля, начнется мощная магнитная буря за весь месяц (5 баллов). Она начнет затихать 22 апреля и до конца апреля будет более или менее спокойно.

График магнитных бурь в апреле 2023 года

16-17 апреля – магнитная буря в 4 балла.

18-19 апреля – опасности нет.

20-21 апреля – мощная магнитная буря интенсивностью 5 баллов.

22-23 апреля – магнитная буря в 3 балла.

24-30 апреля – опасности нет.

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Как поберечься во время магнитных бурь

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

В этот период люди жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу, слабость. Также обостряются хронические заболевания.

Как улучшить самочувствие при воздействии магнитных бурь:

Пейте больше воды и травяных чаев. Откажитесь от кофе, алкоголя, кальяна и сигарет.

Ешьте здоровую пищу, фрукты, овощи и зелень. Избегайте острой, жирной и жареной пищи.

Предпочитайте прогулки на свежем воздухе, в меру увеличьте физическую активность.

Не нервничайте и избегайте скандалов, конфликтов. Позаботьтесь о своем психическом здоровье, не перенапрягайтесь.

Соблюдайте режимы сна/подъемов.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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