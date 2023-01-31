Майки, пайетки, воланы и буфы: Андре Тан дал модные советы на сезон весна-лето 2023

Украинский дизайнер Андре Тан считает, что весной и летом будут модными вещи, которые вроде бы недавно вышли из моды. Итак, перебирая свой гардероб, обратите внимание, есть ли в нем широкие брюки, белые майки или яркие и блестящие платья.

По мнению известного кутюрье, для женщин в тренде будет оверсайз, однако не все вещи только бомберы.

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"В этом году будут в тренде удлиненные модели бомберов, а также варианты из необычных тканей, украшенные вышивками и другим декором. Они будут очень популярны, поэтому начинайте искать бомберы на весну уже сейчас", — посоветовал Андре Тан.

Также он считает, что в моду вернутся белые майки, которые в народе называют "алкоголичками". "Носить ее можно на голое тело с любым низом – с юбкой/брюками или в самой простой, но беспроигрышной комбинации – с любимыми джинсами", – считает модельер.

Также знаток женской моды посоветовал обратить внимание на одежду, расшитую блестящими пайетками: "Советую обратить внимание на нежно голубые и лазурные цвета, и носим их с трендовыми ботфортами и оверсайз шубами".

Также будут модными воланы и буфы. "Платья, блузы, пальто – ищите, что вам по душе, но приобрести вещь с таким интересным элементом на весну, я вам рекомендую! Легкость, нежность, изящество и стиль – вот о чем этот тренд", – резюмировал он.

Что касается брюк, то Андре Тан считает, что актуальны широкие брюки и джинсы. "Носить их лучше с обтягивающим верхом, например с боди, укропами, свитерами или, если хочется чего-то более яркого — с сексуальными корсетами и бра", – добавил он.

Напомним, что стилисты показали девять предметов одежды, которые должны находиться в гардеробе каждой модницы. Эти вещи никогда не выйдут из моды и будут выручены в любой ситуации.

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