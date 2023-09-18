Маляр и Дейнега в списке: Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря МОУ
На своем заседании 18 сентября Кабинет Министров Украины Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства.
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны и госсекретаря. В список вошла Анна Маляр, часто комментировавшая ситуацию на фронте.
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Мельничук написал в Телеграмм-канале:
Кабинетом Министров Украины уволено:
- Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;
- Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
- Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. На следующий день Резников написал заявление об увольнении.
6 сентября вместо Алексея Резникова на должность министра обороны был назначен Рустем Умееров.
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