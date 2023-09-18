Маляр і Дейнега в списку: Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони та державного секретаря МОУ

На своєму засіданні 18 вересня Кабінет Міністрів України Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони та держсекретаря відомства.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, уряд України звільнив усіх заступників міністра оборони та держсекретаря. До списку увійшла Ганна Маляр, яка часто коментувала ситуацію на фронті.

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Мельничук написав у Телеграм-каналі:

Кабінетом Міністрів України звільнено:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;

Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;

Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України;

Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;

Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Наступного дня Резніков написав заяву на звільнення.

6 вересня замість Олексія Резнікова на посаду міністра оборони було призначено Рустема Умєерова.

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