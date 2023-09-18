Маляр и Дейнега в списке: Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря МОУ

На своем заседании 18 сентября Кабинет Министров Украины Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны и госсекретаря. В список вошла Анна Маляр, часто комментировавшая ситуацию на фронте.

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Мельничук написал в Телеграмм-канале:

Кабинетом Министров Украины уволено:

Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины;

Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;

Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;

Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. На следующий день Резников написал заявление об увольнении.

6 сентября вместо Алексея Резникова на должность министра обороны был назначен Рустем Умееров.

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