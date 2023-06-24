Маляр: Войска ВСУ на востоке начали наступление на нескольких направлениях

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала о ситуации на фронте по состоянию на 24 июня. По ее словам, по всем направлениям южного фронта продолжаются тяжелые бои.

Маляр добавила, что в этом направлении враг находится в обороне и пытается остановить наши наступательные действия. "В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники", — добавила она.

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Также представитель Минобороны отметила, что Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно.

"В направлении Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клищиевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед. На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться", — сказала Маляр.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях, по ее словам, противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.

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Напомним, на днях находящиеся на Бахмутском направлении украинские военные захватили вражеские блиндажи и окопы. Третья штурмовая бригада зашла на позиции противника и заняла его окопы для дальнейшего ведения боя.

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