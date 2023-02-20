Март будет фантастическим для этих трех знаков зодиака

Март обещает быть славным для представителей трех знаков зодиака. Транзиты Сатурна в Рыбах и Плутона в Водолее дают им возможность воплотить все свои желания.

Мягкость энергий этих планет способствует диалогу, свободе и прогрессу. По прогнозу астрологов, больше всего повезет этим трем знакам зодиака.

Лев

Для знака Льва этот период дает надежду на прогресс, достижения и много любви. Когда дело доходит до работы, этот знак получит повышенные или значительные бонусы. Кроме того, он сможет подчеркнуть свое ноу-хау и развить свою карьеру во многих направлениях. Поездка или командировка может привести ко многим преимуществам и дополнительным вознаграждениям.

Звезды в течение месяца позаботятся о том, чтобы сохранить его выносливость и настойчивость. Хотя некоторые люди не поддержат все его решения, он будет стоять на своем и защищать все свои идеи, и это окупится. В марте Лев также может получить важную информацию, которая поможет ему лучше понять некоторые аспекты своей жизни.

Скорпион

Сатурн способствует гармонии и дружелюбию в паре. Холост, этот знак может установить новую любовную связь, которая мгновенно перевернет жизнь. Особый раздел открывается моментами, полными нежности. Придет ему время взять быка за рога и определиться со светлым будущим.

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Скорпион будет сиять в своей работе и в карьере. Также это будет хороший месяц для планирования, организации и определения приоритетов. Он будет смел и будет уметь интуитивно оценивать определенные обыденные ситуации. Это идеальное время для получения поддержки людей, обмена идеями и запуска плодотворных проектов.

Козерог

Он наконец сможет завершить слишком долго на паузе проект. Этот период будет благоприятен для переоценки своих целей и стремлений. Он потратит время на разработку стратегии, чтобы эффективно охватить их. И ему останется выбрать одно из множества предложенных звездами решений.

В этом месяце Козерог будет настроен решительно и оптимистично. Он сможет справиться с несколькими вызовами одновременно. Отметив весь свой список дел, он отпустит и будет только одно желание: насладиться заслуженным отдыхом в окружении близких. Кроме того, он воспользуется шансом открыть новые навыки и исследовать новые возможности.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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