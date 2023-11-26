Масштабная атака дронов: в российской Туле раздались взрывы (фото и видео)

Ночью 26 ноября неизвестные беспилотники атаковали город Тулу на россии. Местные власти заявили, что два БПЛА были сбиты в Тульской области, а один из них врезался в жилой дом в самой Туле.

По данным российских пабликов, атака БПЛА продолжилась и с утра. Жители Тулы публикуют в соцсетях фото и видео, как над городом пролетают беспилотники.

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"Дрон ВСУ впервые с начала СВО врезался в жилую многоэтажку в Туле. По нашим данным, он влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина. Пострадал один человек – у него травма стопы. Также о помощи попросили дети, проживающие на этаже ниже — у них страх. На месте работают экстренные службы. Всех жителей прямо сейчас эвакуировали из здания", – пишут очевидцы в местных Телеграм-каналах.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил: "В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была прекращена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле".

Дюмин заявил, что серьезных повреждений нет, повреждены стекла в окнах трех квартир, в результате чего один из жильцов дома получил "легкое резаное ранение".

Тем временем пресс-служба правительства Тульской области сообщила об уничтожении третьего дрона над регионом. Утверждается, что "БПЛА подавлен силами РЭБ над территорией Тульской области".

По поручению Дюмина жители подъезда, в котором расположены квартиры с поврежденными окнами, временно размещены в ближайшем детском саду.

Напомним, бойцы "Азова" уничтожили сразу четыре комплекса кафиров "Муром" стоимостью 200 тысяч долларов.

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