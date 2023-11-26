Масштабна атака дронів: у російській Тулі пролунали вибухи (фото та відео)

Уночі 26 листопада невідомі безпілотники атакували місто Тулу на росії. Місцева влада заявила, що два БПЛА були збиті в Тульській області, а один з них врізався в житловий будинок у самій Тулі.

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За даними російських пабліків, атака БПЛА продовжилася й зранку. Мешканці Тули публікують у соцмережах фото та відео, як над містом пролітають безпілотники.

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"Дрон ЗСУ вперше з початку СВО врізався у житлову багатоповерхівку у Тулі. За нашими даними, він влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна. Постраждала одна людина – у неї травма стопи. Також про допомогу попросили діти, які мешкають поверхом нижче — у них переляк. На місці працюють екстрені служби. Усіх мешканців прямо зараз евакуювали з будівлі", – пишуть очевидці у місцевих Телеграм-каналах.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін повідомив: "У ніч на 26 листопада над територією Тульської області було припинено атаку двох безпілотних літальних апаратів. Обидва були збиті засобами ППО Міністерства оборони рф. Один із них, втративши управління, врізався в багатоквартирний житловий будинок у Тулі".

Дюмін заявив, що серйозних пошкоджень немає, пошкоджено скло у вікнах трьох квартир, унаслідок чого один із мешканців будинку отримав "легке різане поранення".

Тим часом пресслужба уряду Тульської області повідомила про знищення третього дрона над регіоном. Стверджується, що "БПЛА пригнічений силами РЕБ над територією Тульської області".

За дорученням Дюміна жителі з під'їзду, в якому розташовані квартири з пошкодженими вікнами, тимчасово розміщені в найближчому дитячому садку.

Нагадаємо, бійці "Азову" знищили одразу чотири комплекси окупантів "Муром" вартістю 200 тисяч доларів.

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