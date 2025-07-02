Минэкономики озвучило прогноз по курсу доллара до 2028 года: что ждать украинцам

В проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство прогнозирует постепенное, хотя и небольшое, повышение курса доллара к гривне. Такой базовый сценарий основывается на ожидаемой с 2026 года улучшении ситуации безопасности.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 27 июня 2025 г. № 774. В документе приведены ключевые прогнозные макропоказатели экономического и социального развития страны, а также отдельные предположения на трехлетний период Прогноз был подготовлен Министерством экономики Украины.

Согласно новым данным, среднегодовой курс доллара ожидается следующим:

2026 год – 44,7 грн (44,8 грн в декабрь);

2027 год – 45,2 грн (45,3 грн в декабрь);

2028 год – 45,6 грн (45,8 грн в декабрь).

В Бюджетной декларации отмечается, что состояние валютного рынка в Украине остается стабильным и под контролем. Так, в мае 2025 года среднемесячный курс доллара составил 41,5 грн, тогда как по итогам 2024 года средний курс был на уровне 40,2 грн.

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Кроме того, в конце мая 2025 года международные резервы Украины достигли рекордных $44,5 млрд, что обусловлено значительными финансовыми поступлениями от иностранных партнеров.

Обновление прогнозов

По сравнению с бюджетной декларацией на 2025-2027 годы, одобренной летом 2024-го, прогноз курса доллара стал более оптимистичным.

2025 год – средний курс 45,0 грн (45,6 грн в декабре);

2026 год – 46,5 грн (45,9 грн в декабре);

2027 год – 46,4 грн (46,2 грн в декабре).

Текущие ориентиры

В государственном бюджете на 2025 год заложен курс доллара на уровне 45 грн. за доллар, с прогнозом 45,6 грн. на конец года. Однако весной Минэкономики снизило этот прогноз до 43,3 грн. в среднем за год (43,7 грн. в декабре).

Представители Нацбанка подчеркивают, что эти показатели не являются официальным прогнозом регулятора. Как отметил замглавы НБУ Сергей Николайчук, курс, заложенный в бюджете, не является ориентиром для монетарной политики, которая направлена прежде всего на достижение макроэкономических целей.

На сегодняшний день курс гривны остается относительно стабильным: с конца июля 2024 года он почти не изменился и по состоянию на 1 июля 2025 года составляет 41,77 грн за доллар.

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