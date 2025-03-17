Мирный договор между Украиной и РФ: в российском МИДе предупредили о возможности пребывания невооруженных наблюдателей

Министерство иностранных дел России заявило о возможности присутствия в Украине гражданской миссии с невооруженными наблюдателями в рамках предстоящего мирного соглашения. Такой мирный договор может предусматривать создание гражданской миссии, которая будет контролировать выполнение отдельных положений договоренностей, а также выступать частью механизма гарантий.

Об этом сообщили заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью " Известиям ", российское пропагандистское издание ТАСС. В Кремле настаивают на предоставлении, как он выразился, "железобетонных гарантий безопасности", которые должны стать обязательной частью любой договоренности по прекращению войны.

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Грушко также добавил, что только при наличии таких гарантий Москва считает возможным достижение долгосрочного мира в Украине, а также укрепление безопасности в регионе. Кроме того, среди требований России остается нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО от вступления в Альянс.

В начале марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение на территории Украины европейских военных контингентов, по его мнению, будет означать прямое вмешательство НАТО в войну. При этом Россия в последние три года постоянно утверждает, что ведет боевые действия не только с Украиной, но и с Западом в целом.

Между тем, среди партнеров Украины началось обсуждение возможности отправки миротворческих сил. Соответствующие заявления уже звучали от представителей Франции, Великобритании и Турции.

Напомним, Зеленский представил в Раде главные пункты Плана победы.

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