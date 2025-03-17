Мирний договір між Україною та РФ: у російському МЗС попередили про можливість перебування неозброєних спостерігачів

Міністерство закордонних справ Росії заявило про можливість присутності в Україні цивільної місії з неозброєними спостерігачами в рамках майбутньої мирної угоди. Такий мирний договір нібито може передбачати створення цивільної місії, яка контролюватиме виконання окремих положень домовленостей, а також виступати частиною механізму гарантій.

Про це повідмили заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко в інтерв’ю "Известиям", російське пропагандистське видання ТАСС. В Кремлі наполягають на наданні, як він висловився, "залізобетонних гарантій безпеки", які повинні стати обов’язковою частиною будь-якої домовленості щодо припинення війни.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

Грушко також додав, що лише за наявності таких гарантій Москва вважає можливим досягнення довгострокового миру в Україні, а також зміцнення безпеки в регіоні. Крім того, серед вимог Росії залишається нейтральний статус України і відмова країн НАТО від її вступу до Альянсу.

На початку березня, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що розміщення на території України європейських військових контингентів, на його думку, буде означати пряме втручання НАТО у війну. При цьому Росія протягом останніх трьох років постійно стверджує, що веде бойові дії не лише з Україною, а й із Заходом загалом.

Тим часом серед партнерів України почалося обговорення можливості відправки миротворчих сил. Відповідні заяви вже лунали від представників Франції, Великої Британії та Туреччини.

Нагадаємо, Зеленський представив у Раді основні пункти Плану перемоги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!