Митрополит ПЦУ обвинил власти Украины в 'придумывании войны' с целью остановки паломничества верующих (видео)

Митрополит Черновицкий и Буковинский Православной церкви Украины (ВЦУ) Даниил в обращении к прихожанам заявил, что власти Украины якобы "придумывают" войну. Видео появилось в социальных сетях 8 августа.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА-Мелитополь.

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На видеоролике он обращается к верующим, утверждая, что людям не разрешают паломничество в святилище.

"Дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть то "изумляет" ту войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище, и дать вам богоспасенные размышления", - сказал митрополит Даниил.

Напомним, митрополит УПЦ МП из Виннитчины, оправдывавший войну против Украины, был приговорен к пяти годам.

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