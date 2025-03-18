Многие элементы мирного соглашения между Украиной и РФ уже согласованы с Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительная часть условий мирного соглашения по войне между Россией и Украиной уже согласована с Владимиром Путиным. По словам Трампа, телефонный разговор с российским лидером запланирован на утро 18 марта по североамериканскому восточному времени.

"Многие аспекты будущего соглашения уже согласованы, однако впереди еще немало работы. Ежедневно гибнут тысячи молодых и гражданских солдат", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social

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Он также отметил, что, по его данным, в результате боевых действий еженедельно с обеих сторон теряют жизнь около 2500 военных, впрочем, источников этих цифр не привел.

"Ожидаю телефонного разговора с президентом Путиным", — добавил Трамп.

Напомним, Зеленский представил в Раде главные пункты Плана победы.

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