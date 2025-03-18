Багато елементів мирної угоди між Україною та РФ вже узгоджені з Путіним - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що значна частина умов мирної угоди щодо війни між Росією та Україною вже погоджена з Володимиром Путіним. За словами Трампа, телефонна розмова з російським лідером запланована на ранок 18 березня за північноамериканським східним часом.

"Багато аспектів майбутньої угоди вже погоджено, однак попереду ще чимало роботи. Щодня гинуть тисячі молодих солдатів та цивільних", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social

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Він також зазначив, що, за його даними, внаслідок бойових дій щотижня з обох сторін втрачають життя близько 2 500 військових, утім, джерел цих цифр не навів.

"Очікую на телефонну розмову з президентом Путіним", — додав Трамп.

Нагадаємо, Зеленський представив у Раді основні пункти Плану перемоги.

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