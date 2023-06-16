Многослойность и микс цветов: названы интересные приемы в стайлинге вещей (фото)

Стилистка Алина Михайленко показала приемы в стайлинге вещей, которыми следует воспользоваться в 2023 году. Среди них: многослойность, микширование цвета и акцент на прозрачных и легких предметах гардероба.

В своем TikTok-канале эксперт заметила, что прежде всего нужно не забывать о тренде, который держится уже не первый сезон. И это многослойность.

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По ее словам, можно одевать рубашку на рубашку, миксовать цвета и создавать многослойные образы.

Стилист Алина Михайленко показала актуальные приемы в стайлинге вещей - модные тренды 2023

Следующий стильный прием – джинсы или брюки под юбки и платья. Этот тренд уже держится несколько лет.

Стилист Алина Михайленко показала актуальные приемы в стайлинге вещей - модные тренды 2023

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Кроме этого, выбирайте деконстуктивированные платья, юбки и топы, а также прозрачные вещи.

Стилист Алина Михайленко показала актуальные приемы в стайлинге вещей - модные тренды 2023

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Ранее стилистка Алина Михайленко показала актуальные платья, которые следует выбрать модницам в 2023 году. Лето поражает разнообразие фасонов, цветов и принтов.

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