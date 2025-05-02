Мобилизация-2025: имеют ли право призвать забронированного работника

В Украине некоторые категории работников могут быть забронированы от мобилизации, однако для этого предприятие, где они работают, должно быть официально признано критически важным для функционирования экономики или обеспечения потребностей ВСУ. При этом бронирование предоставляется на конкретный срок, по истечении которого процедуру необходимо проходить повторно.

О подробностях процесса в 2025 году рассказала адвокат Лидия Карплюк. Об этом пишет Униан.

Право на бронирование имеют работники органов государственной власти, правоохранительных структур, судов, а также сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения или имеющие стратегическое значение. В то же время, не все могут воспользоваться этой возможностью. Если у военнообязанного есть нарушение учетных процедур или его предприятие не подтвердило свой критический статус, такое лицо не подлежит бронированию. Также в 2025 году ожидается частичная отмена брони для медицинских работников — из-за высокого спроса на них в ВСУ.

Чтобы получить бронь, необходимо иметь актуальные военно-учетные данные. Если человеку не поступала повестка на прохождение ВЛК (военно-врачебной комиссии), идти на медосмотр самостоятельно не нужно. Но если вызов был и лицо его проигнорировало, это может стать серьезным препятствием для оформления отсрочки.

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Одним из критериев при определении критичности предприятия есть заработная плата. Как правило, для получения брони она должна быть не ниже 20 тысяч гривен. Для госпредприятий действуют другие нормы — в таких случаях зарплата должна соответствовать среднему уровню в регионе за четвертый квартал 2021 года.

Однако заработная плата не является определяющим фактором для всех. Если предприятие автоматически признано критически важным (например, государственные органы, энергетические компании, здравоохранительные учреждения, дипломатические учреждения, международные организации), то бронирование работников возможно независимо от их дохода. Это же касается и священнослужителей.

Если человека мобилизуют до завершения процедуры бронирования, такая мобилизация считается законной. Но если бронь уже действует, мобилизация незаконна, и работник имеет право ее обжаловать. В таких случаях необходимо подавать жалобы в Минобороны или даже обращаться в полицию, если происходит незаконное задержание.

Срок бронирования зависит от типа предприятия. Для тех, кто обеспечивает потребности армии, он определяется сроком договора. В случае других критически важных компаний – бронь действует 12 месяцев. А для чиновников, правоохранителей и подобных категорий – три месяца, что совпадает с периодом мобилизации.

Полиция, ГСЧС и другие государственные структуры имеют право на бронирование, но только половина военнообязанных работников может быть забронирована. Исключение составляют высшие должностные лица и некоторые другие категории, которые полностью бронируются. Медицинские работники, работающие в системе здравоохранения могут быть полностью забронированы независимо от численности.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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