Мобилизация кардинально изменила рынок труда в Украине: кого теперь ищут работодатели

Мобилизация в Украине существенно переформатировала рынок труда: сейчас рост занятости наблюдается только в государственном управлении и обороне, где задействована уже почти четверть всех трудоустроенных. В то же время частный сектор сталкивается с острой нехваткой персонала - больше всего не хватает квалифицированных работников, медицинских работников, педагогов и специалистов сферы обслуживания.

Как отмечается в исследовании Киевской школы экономики (KSE), до начала полномасштабной войны основными двигателями занятости выступали промышленность, ИТ-сектор и сфера услуг. Сейчас же единственная отрасль, в которой зафиксирован прирост количества работников, – это государственное управление и оборона.

Согласно данным KSE, в 2024 году в секторе государственного управления и обороны работают 2,6 миллиона человек, что составляет почти 24% всей занятой рабочей силы. Основной причиной такого роста является мобилизация: в этот сектор входят военные, пограничники, нацгвардейцы, служащие тыла, правоохранители и чиновники.

В остальных сферах экономики, наоборот, наблюдается снижение уровня занятости. Сильнее всего пострадали отрасли добывающей и перерабатывающей промышленности, которые потеряли 37% рабочих мест. В социальном секторе, в частности в медицине и образовании, сокращение составляет 11%.

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На сегодня, 63% компаний сталкиваются с проблемами в поиске работников. Острее всего не хватает специалистов технического профиля: инженеров, медицинских работников, строителей, водителей, ИТ-специалистов и других квалифицированных рабочих.

Причины дефицита кадров кроются как в мобилизации, так и в массовом выезде населения за границу. Значительная часть трудоспособных украинцев, особенно женщины с детьми, эмигрировали, а большое количество мужчин находится в рядах ВСУ. В связи с этим, государство и работодатели все больше пытаются привлечь к работе представителей уязвимых социальных групп - внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и ветеранов. Однако, по оценкам экспертов, интеграция этих категорий в трудовой рынок продвигается слишком медленно.

В 2024 году только 7% внутренне перемещенных лиц, оставшихся без работы, обратились за помощью в центры занятости.

На рынке труда представлено лишь 16% людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Хотя около 40% из них имеют третью группу инвалидности и не требуют специальных условий труда, только 16% открытых вакансий обозначены как пригодные для этой категории.

Несмотря на то, что люди с инвалидностью уже составляют примерно 9% населения Украины (более 3,4 миллиона человек), в 2024 году услугами служб занятости и профессионального обучения воспользовались лишь 6% из них.

Раньше мы рассказывали о самых редких профессиях на рынке труда Украины, где постоянно не хватает специалистов.

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