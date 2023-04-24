Могут выесть весь урожай: как эффективно и просто избавиться от личинок майского жука

Хрущи (майские жуки) и их личинки являются опасными вредителями зеленых насаждений. Для огородников и дачников особую опасность представляют именно черви – личинки майских жуков. Они менее разборчивы в питании и способны в кратчайшие сроки уничтожить значительные площади, занятые сельскохозяйственными культурами.

Личинки подгрызают корни клубники, земляники, смородины, корни яблони и вишни. Доказано, что трехлетняя личинка майского жука способна уничтожить корневую систему двухлетней сосны всего за день. А еще личинки майского жука способны выгрызть корни вашего газона за считанные дни.

Читайте также: Если вовремя не уничтожить, вредитель поест урожаи: лучшие методы борьбы с мохнатой оленей

Как бороться с личинками майского жука

Личинки майского жука не переносят азота, поэтому садоводы рассаживают на приусадебных участках и на огородах белый клевер, корни которого перерабатывают азот и распространяют его на корни соседних растений. Этот способ борьбы с личинками майского жука не только эффективен, но и безопасен для растений.

Еще можно засадить огород люпином, они будут поедать его корни и протравятся, потому что не переносят его.

Еще один способ – протравить почву вокруг урожаев раствором нашатырного спирта (10-20 мл на 10 л воды). А еще майских жуков уничтожит раствор соли (200 граммов) в ведре воды с добавлением нашатырного спирта (2 столовых ложки). Этим раствором поливают овощи.

Читайте также: Сельдь и пиво: гуманные способы избавиться от кротов на огороде

Марганцовка тоже ядовита для личинок майского жука. Ее разводят в воде (5 г перманганата калия на 10 л воды) и поливают почву вокруг кустов и деревьев.

Предлагаем также узнать эффективные приманки для улиток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!