Мощная пятибалльная магнитная буря накрыла Землю

Магнитные бури в сентябре 2023 - названы опасные дни в сентябре и как улучшить самочувствие во время метеоударов

С 1 по 3 сентября на Земле продолжается магнитная буря мощностью в 5 из 10 баллов. Такие геомагнитные возмущения могут влиять на самочувствие некоторых людей и работу электроприборов, а также могут вызвать полярные сияния.

По данным Meteoagent, уже 4 сентября мощность метеоудара пойдет на убыль и составит 4 балла. С 5 по 13 сентября, 19-29 сентября – 2-3 балла, 14-18 сентября – 1 балл.

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Следует помнить, что прогнозы ученых могут изменяться в зависимости от ситуации на Солнце и влияния солнечных вспышек на атмосферу Земли.

Магнитные бури 2023 - когда магнитные бури в сентябре 2023

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

1. Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

2. Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

3. Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

4. Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

5. Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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