Потужна п'ятибальна магнітна буря накрила Землю

Від 1 по 3 вересня на Землі триває магнітна буря потужністю у 5 балів з 10. Такі геомагнітні збурення можуть впливати на самопочуття деяких людей та роботу електроприладів, а також можуть викликати полярні сяйва.

За даними Meteoagent, вже 4 вересня потужність метеоудару піде на спад і становитиме 4 бали. Від 5 по 13 вересня, 19-29 вересня – 2-3 бали, 14-18 вересня – 1 бал.

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Варто пам'ятати, що прогнози вчених можуть змінюватися в залежності від ситуації на Сонці та впливу сонячних спалахів на атмосферу Землі.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

1. Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

2. Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

3. Обирайте прогулянки на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

4. Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

5. Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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