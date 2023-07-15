Мужчина в США нашел на кукурузном поле 100-летнее сокровище (видео)

Мужчина в Кентукки нашел клад монет времен Гражданской войны, который оценивается в миллионы долларов. Клад, состоящий из более 700 монет, был найден на частной ферме в графстве Кентукки.

Монеты датируются между 1840 и 1863 годами и имеют многочисленные редкие и ценные монеты, включая 1863-P золотую монету Liberty номиналом 20 долларов США за 1 унцию. Эта монета оценивается более чем в 100 000 долларов.

Человек, нашедший клад, не раскрыл своей личности, но сказал, что он копал на ферме, и вдруг наткнулся на глиняный горшок, наполненный монетами. Он отнес монеты к Numismatic Guaranty Co. (NGC), которая показала их подлинность.

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NGC описывает клад как "важный исторический артефакт", который "может рассказать нам об истории Америки в очень бурный период".

Археолог Райан Макнатт, слышавший о кладе, но не видевший его, сказал Live Science, что "учитывая период времени и расположение в Кентукки, которое в то время было нейтральным, вполне возможно, что это был похоронен накануне рейда конфедерата Джона Ханта Моргана с июня по июль 1863 г.".

Ходят слухи, что многие состоятельные жители Кентукки зарыли огромные суммы денег, чтобы предотвратить их воровство Конфедерацией. Джеймс Лэнгстафф оставил письмо, в котором говорится, что он закопал монеты на 20 000 долларов на своей территории в Падуке, Уильям Петит закопал золотые монеты на 80 000 долларов вблизи Лексингтона, а солдаты Конфедерации, находившиеся на карантине через корь, якобы украли и спрятали ее в пещере в Камберленд-Гэпе.

Учитывая, что клад монет является федеральной валютой, сказал Макнатт, это может быть результатом сделок жителя Кентукки с федеральным правительством - "соглашений, которые было бы разумно скрыть от рейдерской группы Конфедерации". По его словам, многие американцы, пострадавшие от гражданской войны, "приобрели опыт сокрытия товаров и ценностей".

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По словам Макнатта, большинство скоплений исторических артефактов, найденных на частных землях, попадают на рынок или собираются без консультаций с археологами. "Как археолог-конфликтолог я считаю эту потерю информации особенно расстроенной", — сказал он.

О подобных исторических находках на частной земле в США не нужно сообщать археологу. Но Макнатт, наладивший тесные отношения с землевладельцами, считает, что образование и охват являются ключевыми для того, чтобы узнать больше об этих тайниках редких монет.

"Это полностью зависит от землевладельца", — сказал Макнатт, но не общаться с археологом означает, что "это снимок прошлого, утраченного навсегда".

Напомним, ученые обнаружили, что засуха заставила гуннов стать жестокими грабителями.

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