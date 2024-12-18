На какие авто резко вырастет цена в 2025 году: список моделей

Автомобильные эксперты компании Hagerty составили список моделей, цена которых, по прогнозам, резко вырастет в 2025 году. Этот рейтинг, известный как Bull Market List, включает одиннадцать автомобилей, обладающих высокой инвестиционной привлекательностью.

Машины охватывают несколько десятилетий — от 1960-х до 2010-х годов и происходят из шести стран мира. Стоимость моделей варьируется от менее 10 тысяч долларов до нескольких миллионов.

Среди автомобилей, попавших в список этого года, есть Jaguar E-Type SI 3.8 Coupe (1961-1964), Lamborghini Gallardo MT (2003-2013), Ford Bronco II (1984-1990) и Datsun 280ZX (1978).

Mini Cooper S. Источник: infocar.ua Mini Cooper S. Источник: infocar.ua

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Также в перечне присутствуют Volvo P1800 (1961–1972), Dodge Magnum SRT-8 (2006–2008), Ferrari 400/412 (1976–1989) и Mini Cooper S (2002–2006). В то же время, Honda Prelude (1997-2001), Mercedes-Benz G 500 (2002-2008) и культовый DeLorean DMC-12 (1981-1983) дополняют этот список.

Dodge Magnum SRT-8 (2006-2008). Источник: Скриншот из youtube.com Dodge Magnum SRT-8 (2006-2008). Источник: Скриншот из youtube.com

Hagerty подчеркивает, что эти автомобили обладают не только финансовым потенциалом, но и могут подарить владельцам истинное удовольствие от вождения. У каждой модели есть свои уникальные особенности, делающие ее интересной для энтузиастов и коллекционеров.

Кроме прогноза на 2025 год, эксперты напомнили о прошлогоднем Bull Market List. В 2024 году в рейтинг вошли, в частности, Lamborghini Countach 25th Anniversary (1989), Chrysler Town & Country (1946-1950), BMW M3 (2008-2013) и Ferrari FF (2011-2016). Также в списке были Jaguar XKR (2000–2005), Jeep CJ-8 Scrambler (1981–1986) и Chevrolet Impala SS (1965–1970).

Lamborghini Countach 25th Anniversary (1989). Источник: ores-group.com Lamborghini Countach 25th Anniversary (1989). Источник: ores-group.com

Особенностью рейтинга является то, что он включает модели разных категорий: от компактных спортивных автомобилей до культовых внедорожников. Такое разнообразие позволяет найти варианты как для коллекционеров с большими бюджетами, так и для тех, кто ищет более доступные инвестиции.

К примеру, Mini Cooper S (2002-2006) является относительно доступным вариантом с высоким потенциалом роста стоимости. В то же время Jaguar E-Type и Lamborghini Gallardo принадлежат к элитному сегменту, интересующему состоятельных коллекционеров.

Jaguar E-Type. Источник: jaguar.ua Jaguar E-Type. Источник: jaguar.ua

Эксперты советуют обратить внимание на авто из этого списка не только как на транспортные средства, но и как объекты инвестиций. Рост популярности ретро-автомобилей и ограниченное количество экземпляров некоторых моделей делает их перспективными активами.

Bull Market List является ежегодным ориентиром для коллекционеров и автолюбителей, стремящихся не только наслаждаться уникальными автомобилями, но и получать прибыль от их покупки.

Ранее эксперты назвали три наиболее недооцененных внедорожника на рынке.

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