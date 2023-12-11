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На какие коммунальные услуги предоставляется жилищная субсидия

Игорь Романько

На какие виды коммуналки предоставляется жилищная субсидия

Некоторые украинцы могут воспользоваться возможностью получить жилищную субсидию от государства, если их доходы не позволяют полностью оплатить расходы на коммунальные услуги.

В Telegram-канале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области предоставлена информация о том, на какие виды услуг можно получить эту субсидию.

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В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, субсидия может предоставляться для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, управления многоквартирным домом, а также для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого топлива.

Жилищная субсидия, являющаяся формой адресной государственной помощи, может покрывать расходы на разные виды коммунальных услуг. В частности, она может использоваться для оплаты поставок и распределения природного газа, электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения и управления бытовыми отходами.

Субсидия также может предоставляться для покрытия расходов на абонентское обслуживание, такое как централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод, снабжение горячей водой, тепловой энергии и управление бытовыми отходами. Дополнительно она может использоваться для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

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