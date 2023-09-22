На кону 100 миллиардов долларов: пользователи Twitter в опросе решают, предоставит ли США помощь Украине

Американский сенатор Эрик Шмитт спрашивает, хотят ли его подписчики в X (Twitter), чтобы США предоставила Украине еще 100 миллиардов долларов помощи.

Об этом он спросил у X (Twitter). По состоянию на 12:00 (по киевскому времени) 22 сентября в голосовании приняли участие около 135 тысяч пользователей.

"Вы хотите, чтобы Конгресс направил Украине дополнительные 100 миллиардов долларов в течение следующих 14 месяцев?" – спросил сенатор Эрик Шмитт.

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Отметим, что по состоянию на сегодняшний день до конца голосования осталось около семи часов.

Если вы хотите принять участие в голосовании и помочь Соединенным штатам Америки (США) принять решение по отправке дополнительной помощи Украине в размере 100 миллиардов долларов – переходите по ссылке и оставляйте свой голос. Кроме того, вы можете поделиться публикацией, чтобы как можно больше людей проголосовало в опросе сенатора.

Напомним, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с ключевыми постоянными членами Конгресса Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне. Встреча состоялась со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, лидером Республиканской партии в Палате представителей Стивом Скализом, лидером Демократической партии в Палате представителей Хакимом Джефрисом и другими конгрессменами.