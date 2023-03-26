На россии начали отменять концерты Ани Лорак: что произошло

Карьера украинской певицы Ани Лорак на россии, похоже, завершается. Стало известно, что российские чиновники начали выступать за то, чтобы он не мог давать концерты в стране.

Как стало известно из российских СМИ, в частности, за отмену ее концерта выступил мэр Краснодара Евгений Наумов. В своем телеграмм-канале он написал, что краснодарцы настроены против того, чтобы в городе "устраивали шоу" люди, которые "признаются в любви правящей в Украине власти, которая воюет против нас (русских. - ред.)".

"Ни один предприниматель, актер, певец или певица, имеющие такую позицию по "СВО", не будут зарабатывать здесь. Мы не можем гарантировать, что, в конце концов, эти деньги не пойдут в поддержку воюющих против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы", — написал Наумов.

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Против концертов Лорак в Краснодаре ранее сделали заявление местные активисты из общества "Царьград", как говорилось в их заявлении: "Лорак осудила "спецоперацию" и покинула территорию России, а после этого, находясь за границей, объявила благотворительный онлайн-концерт в Сети для того , чтобы передать деньги на нужды пострадавших от российской агрессии".

А еще депутат законодательного собрания Ростовской области призвал губернатора Василия Голубева отменить выступление Ани Лорак в Ростове-на-Дону. Он говорит, что этими концертами певица собирает средства "на нужды ВСУ".

Сама Лорак еще не комментировала позицию российских чиновников по отмене ее концертов.

РосСМИ напомнят, что после начала российского вторжения в Украину Лорак сначала отменила свои концерты в городах России. Однако на март 2023 были анонсированы концерты Ани Лорак в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону. Впоследствии их проведение перенесли на апрель. А еще в сентябре Лорак должна была петь в Москве.

Напомним, в декабре 2022 года Ани Лорак в Инстаграме изобразила уныние во время медитации и выложила об этом видео.

Также Лорак комментировала российский массированный обстрел Украины в ночь на Новый год. Однако она ничего не сказала по поводу российской агрессии, а рассказала о брате из Киева, которому пришлось в подвале пить дорогой алкоголь.

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