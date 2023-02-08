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Война в Украине

На россии солдата вернули на фронт после того, как вырезали почку (перехват)

Максим Карпенко

На россии солдата вернули на фронт после того, как вырезали почку (перехват)

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского военного. Оккупант жалуется, что военное командование России возвращает на фронт солдат с тяжелыми ранениями.

В частности, одного из россиян вернули на передовую после вырезания почки. Об этом сообщили на канале ГУР в Telegram.

В частности, российский военный рассказал, что его сослуживца тяжело ранили, из-за чего ему пришлось вырезать почку. Впрочем, уже через два месяца командование отправило его обратно на фронт.

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"Одному нашему знакомому товарищу вырезали почку... Осколком ранили. Отпустили домой, ну как домой, дома просидел два месяца, потом позвонили по телефону и снова забрали с одной почкой", – рассказал россиянин.

Он жалуется, что ранения солдата не задокументировали, потому быстро отправили обратно воевать.

"Кто делал операцию – вообще неизвестно. Вырезали почку в Ясиноватой, отвезли потом отлежаться в Донецк", – добавил оккупант.

Напомним, на другом перехвате оккупант жалуется на большое количество лжи от кремлевских пропагандистов.

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Война в Украине