'Дискотека, е***ит со всех колонок': оккупанты рассказали об активных обстрелах (перехват)

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор двух оккупантов. В ходе нее российские военные жалуются на интенсивные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

В результате оккупанты констатируют большое количество погибших и раненых. Перехват разговора россиян был обнародован на странице ГУР МО в Facebook.

"Здесь у нас, короче, дискотека, е***т со всех колонок... Ничего, там п***арез... на позициях. Ну и сюда немножко подлетает. Вроде бы д***я 200, д***я 300", – заявил один из россиян.

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В то же время оккупант не может сказать, сколько именно поврежденной и уничтоженной военной техники в результате обстрелов. Своего собеседника россиянин называет Алексеем.

На каком именно участке фронта находился оккупант, в момент разговора не сообщается.

Напомним, на другом перехвате оккупант жалуется на большое количество лжи от кремлевских пропагандистов.

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